Calciomercato Inter, colpo in attacco | Segnali positivi per l’ex Milan

L’Inter programma la prossima stagione a partire dal calciomercato estivo che potrebbe regalare un grande colpo in attacco: piace l’ex milanista

In casa Inter il focus resta sul prossimo calciomercato estivo, con diversi obiettivi sul taccuino di Beppe Marotta. Vista la pausa della Serie A a causa del Coronavirus, la società nerazzurra si guarda intorno a caccia di colpi di spessore a condizioni favorevoli. In tal senso, arrivano segnali positivi per un top player in attacco: tutti i possibili scenari.

Calciomercato Inter, sogno in casa Arsenal: che colpo per Conte!

Che l’Inter di Antonio Conte stia cercando un rinforzo di spessore è ormai risaputo. Con Lautaro Martinez corteggiatissimo dal Barcellona e Sanchez che difficilmente sarà riconfermato, il nome caldo potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror‘, l’Arsenal starebbe pensando di affondare il colpo per Rodrigo, punta del Valencia. Il brasiliano classe ’91 sarebbe il colpo in grado di risollevare il reparto avanzato dei ‘Gunners’, viste le incertezze sul futuro di Lacazette e Aubameyang.

Proprio l’attaccante del Gabon, in scadenza nel 2021 e già più volte accostato all’addio, potrebbe salutare la Premier per tornare Serie A. La breve e sfortunata parentesi con la maglia del Milan potrebbe essere sostituita dal ritorno a Milano, sponda nerazzurra. L’Arsenal, nonostante la clausola da 110 milioni di Rodrigo, potrebbe strappare al Valencia la punta ex Benfica per una cifra vicina ai 50 milioni.

Con Rodrigo a Londra, il futuro di Aubameyang sarebbe praticamente scritto. A 30 anni l’ex Borussia Dortmund vivrebbe quella che sarebbe con ogni probabilità l’ultima importante esperienza in campo internazionale. Conte ci spera, Rodrigo permettendo.

S.C