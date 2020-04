Calciomercato, clamoroso dalla Francia | Juventus in pressing sul successore di Sarri!

La panchina di Maurizio Sarri non è del tutto solidissima. La Juventus infatti si guarda intorno e non è da escludere una vecchia conoscenza di Cristiano Ronaldo.

L’emergenza Coronavirus ha stoppato sul più bello la primissima stagione sulla panchina della Juventus di Maurizio Sarri. Una prova del nove importante per l’ex tecnico di Napoli e Chelsea che ha incontrato diverse difficoltà nel corso dell’attuale annata che prima della pandemia vedeva i bianconeri primi in Serie A ma in lotta con Lazio e Inter, ed impegnati negli ottavi di Champions contro il Lione con un turno tutto da ribaltare allo ‘Stadium’ dopo il KO in terra di Francia. Un vero e proprio spartiacque della stagione che avrebbe deciso molto delle sorti dello stesso Sarri sul quale iniziano ad aleggiare già i primi dubbi. Il futuro della panchina della Juventus potrebbe infatti essere meno scontato del previsto. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio col Napoli | C’è anche Higuain!

Calciomercato Juventus, idea per la panchina: contatti per Zidane

Tra i papabili per la panchina della Juventus potrebbe dunque tornare di moda Zinedine Zidane, già bianconero da calciatore, ma che da allenatore ha trovato fortuna al Real Madrid gestendo proprio Cristiano Ronaldo e soci. Secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport’ dopo aver raccolto la complicata sfida di tornare ai ‘blancos’, il francese si ritrova estremamente corteggiato, in particolar modo dai bianconeri. La Juventus infatti starebbe intensificando i contatti per sferrare la propria offensiva su Zidane nonostante la complessità dell’affare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la Juventus vuole ‘scippare’ il Real Madrid | Perez si vendica

Nonostante tutto il contesto resta piuttosto favorevole visto il rapporto non idilliaco tra lo stesso transalpino e Florentino Perez che lo scorso autunno sembrava indirizzato su Pochettino da poco liberatosi dal Tottenham. In casa Juventus inoltre fa gola la possibilità ghiotta di ricomporre il duo Zidane-Ronaldo che tanto bene ha fatto a Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, attacco ad Allegri | “Promesse non mantenute”

Calciomercato Juventus, maxi spesa per quattro colpi | Le cifre