Calciomercato Juventus | Assalto improvviso e sgarbo all’Inter

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo di Sarri con un giocatore di spessore proveniente dalla Liga: duello a distanza con l’Inter

La Juventus non si ferma. Continua il lavoro senza sosta del club bianconero in vista della prossima stagione per acquistare giocatori utili all’idea di gioco di Maurizio Sarri, pronto a restare sulla panchina bianconera. E così Paratici potrebbe superare l’Inter nella corsa al talentuoso giocatore della Liga.

Calciomercato Juventus, il colpo per il centrocampo si chiama Thomas

Come rilevato dalla stampa spagnola con “Marca” in prima lingua, la Juventus starebbe provando ad acquistare il centrocampista ghanese dell’Atletico Madrid, Thomas Partey, che ha avuto notevoli margini di miglioramento sotto la gestione de “El Cholo” Simeone.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche Arsenal e Manchester United ed, inoltre, anche l’Inter avrebbe chiesto informazioni per il giocatore dei “Colchoneros”. Simeone non vorrebbe rinunciare a lui e così il club spagnolo potrebbe aumentare la clausola da 50 milioni di euro. Il suo contratto scade attualmente nel 2023, ma tutto potrebbe accadere nelle prossime settimane. La Juventus continua il suo lavoro senza sosta per regalare a Sarri un elemento di spessore per il centrocampo.

Tra pochi giorni si potrebbe tornare in campo con la Juventus proiettata anche sul fronte calciomercato.



