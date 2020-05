Calciomercato Juventus, erede Higuain in Serie A | Ipotesi clamorosa

La Juventus continua a lavorare al colpo in attacco. Se Higuain dovesse andar via, ecco chi potrebbe essere il nuovo centravanti bianconero

Con il possibile addio di Gonzalo Higuain la Juventus starebbe così continuando a lavorare per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. E così il profilo di Arek Milik potrebbe davvero fare al caso del top club bianconero.

Calciomercato Juventus, Milik in prestito: la soluzione

Il contratto dell’attaccante polacco con il club partenopeo scadrà nel giugno 2021 e, in caso di mancato rinnovo, il Napoli dovrà abbassare le pretese per la valutazione di Arek Milik, che al momento si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro.

E così come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport potrebbe esserci anche una formula decisiva per arrivare al polacco, ossia quella del prestito secco legato al suo successivo prolungamento contrattuale con il Napoli. E, nel frattempo, la Juventus potrebbe inserire nella trattativa anche diversi calciatori interessanti, che farebbero al caso del Napoli come Rugani, Mandragora e anche il difensore Romero, attualmente al Genoa.

Una nuova ipotesi di trattativa ha preso quota nelle ultime ore tra Napoli e Juventus.

