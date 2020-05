Calciomercato Milan, addio Calabria | Individuato il sostituto

Il Milan continua a studiare colpi per il prossimo mercato: spunta un nome nuovo per il futuro della difesa rossonera

Non è stata una grande annata per il Milan fino allo stop causato dall’emergenza coronavirus. La compagine rossonera ha commesso troppi passi falsi e ha abbandonato anzitempo la lotta alla Champions League. Non è bastato l’arrivo di Ibrahimovic nel mese di gennaio per risalire la china visto che il distacco dalla quarta era già troppo ampio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rivelazione sul futuro | “Non cambierò mai squadra”

Il Milan paga una falsa partenza che ha compromesso tutta la stagione, per questo la dirigenza si è messa subito al lavoro per farsi trovare preparata nella prossima annata. La pausa forzata ha portato a delle settimane in più per riflettere e individuare eventuali obiettivi di mercato per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via dall’Inter | “Ho parlato con l’entourage”

Calciomercato Milan, Calabria in uscita: nel mirino c’è Mazraoui

Il club rossonero ha deciso di puntare su elementi importanti anche per quanto riguarda i terzini. In questa annata la fascia sinistra non ha dato problemi grazie alla presenza di Theo Hernandez, mentre in quella destra c’è stata un po’ di difficoltà. Con la possibile uscita di Calabria, il Milan potrebbe andare a caccia di un nuovo giovane.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, calciatore positivo nell’Atletico Madrid!

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, infatti, nel mirino dei rossoneri non ci sarebbe solo Youcef Atal del Nizza. Il Milan starebbe seguendo anche la situazione di Noussair Mazraoui, di proprietà dell’Ajax. Il suo valore è di circa 15 milioni di euro ma il club olandese non sembrerebbe così convinto di cederlo.

I rossoneri hanno comunque tutte le carte in tavola per tentare l’assalto e la giovane promessa dell’Ajax potrebbe presto fare le fortune dei rossoneri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, altro brasiliano nel mirino | Possibile prestito in A

Calciomercato, big di Serie A beffate | Camavinga dichiara le sue intenzioni