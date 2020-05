Calciomercato, via dall’Inter | “Ho parlato con l’entourage”

Il futuro di Lautaro Martinez tiene col fiato sospeso i tifosi dell’Inter, ansiosi di conoscere il destino dell’argentino. In questo senso è intervenuto Victor Blanco, presidente del Racing de Avellaneda.

Una fetta enorme del calciomercato estivo dell’Inter dipenderà dal destino di Lautaro Martinez. Non è affatto un mistero che il Barcellona abbia posato gli occhi sull’attaccante nerazzurro, esploso quest’anno alla corte di Antonio Conte in coppia con Romelu Lukaku. L’ex Racing si integrerebbe alla perfezione con il connazionale Leo Messi che lo vorrebbe al suo fianco in blaugrana come erede di Luis Suarez. Si tratta però di un affare complicato visti gli alti costi e la volontà ferrea dell’Inter di trattenere il ragazzo a meno del pagamento della famosa clausola rescissoria. Nonostante le evidenti difficoltà però il Barcellona non molla il colpo e spera ancora nel buon esito della trattativa. Osserva invece da lontano la situazione il Racing de Avellaneda, vecchia squadra di Lautaro. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, affare con il Barcellona | Marotta beffa la Juventus

Calciomercato Inter, il presidente del Racing: “Ho parlato con lo staff”

Proprio il presidente del Racing ha detto la sua sull’eventuale destino lontano da Milano di Lautaro Martinez. Victor Blanco, numero uno del club sudamericano ha parlato in modo chiaro ai microfoni di ‘TyCSports’: “Ho parlato con l’entourage del giocatore e mi hanno detto che c’è interesse da parte del Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter | Super ‘intreccio’ col Barcellona!

Confermatissimo dunque l’interesse dei blaugrana, poi il patron del Racing ha continuato: “In questo senso, ciò che Lautaro decide sarà buono , perché ciò che vogliamo è che il giocatore sia felice e giochi dove vuole davvero giocare”. L’intrigo Lautaro-Barça non sembra ancora vicino alla soluzione finale, intanto l’argentino raccoglie le avance degli spagnoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte ha un pallino | Scambio due per due col Bayern

Confronto FIGC-CTS, Lo Monaco: “Serie A verso la ripresa”