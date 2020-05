Coronavirus, calciatore positivo nell’Atletico Madrid!

Dopo i recenti casi di Coronavirus in Serie A, nuova positività anche in Liga per l’Atletico Madrid

Il problema Coronavirus continua a sconvolgere il mondo del calcio e non solo. La Serie A ha recentemente annunciato nuovi casi positivi. Dal Torino alla Sampdoria, passando per la Fiorentina. Casi che potrebbero creare problemi per un’eventuale ripresa del campionato. Ma una brutta notizia arriva anche dalla Spagna, con un nuovo caso anche nell’Atletico Madrid.

Atletico Madrid, Renan Lodi positivo al Covid-19

I principali quotidiani sportivi iberici, da ‘AS’ a ‘Marca’, riportano della positività al Covid-19 del terzino sinistro Renan Lodi. Il brasiliano dovrà obbligatoriamente dunque osservare un periodo di isolamento e non potrà dunque prendere parte agli allenamenti con i propri compagni.

