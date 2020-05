Calciomercato Juventus, operazione Pogba | Si lavora al maxi affare

La Juventus è sempre forte sul centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, pronto a dire addio: l’operazione con i “Red Devils”

La Juventus non si ferma. Durante l’emergenza Coronavirus il club bianconero si è concentrata soprattutto sulla situazione tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, sarebbe sempre sul taccuino di Paritici, ma l’operazione non sembra così facile.

Calciomercato Juventus, il Man Utd ci pensa: contatti per Rabiot

Come svelato dal tabloid “Express” d’altro canto il Manchester United ha iniziato ad avere contatti sempre più frequenti con la mamma-agente di Adrien Rabiot, che potrebbe già salutare Torino dopo una stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione Sarri. I “Red Devils” sono davvero molto propensi a fissare il tutto per tutto per arrivare all’ex PSG. Nelle prossime settimane potrebbe essere messa in piedi un maxi-scambio in grado di accontentare tutte le parti coinvolte.

Dopo una stagione da dimenticare Pogba potrebbe fare ritorno a Torino con il suo connazionale pronto a fare il cammino inverso per tornare a brillare come in passato. Ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha parlato Tony Damascelli: “Rabiot? La Juventus lo convocherà e lui non risponderà: ha già avuto problemi al Psg e in nazionale prima di averli con la Juve… Come per Higuain, si potrebbe andare in tribunale”.

Una situazione davvero entusiasmante che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte con Juventus e Manchester United pronte al maxi-scambio.

