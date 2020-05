Calciomercato Milan, Kessie può dire addio | Idea scambio con la Juve

Le ultime di calciomercato Milan si concentrano su Kessie mettendo in evidenza la possibilità di uno scambio con la Juventus

Kessie è un mistero. Secondo la versione ufficiale del Milan, è ancora in Costa d’Avorio poiché impossibilitato a tornare a causa del blocco imposto ai voli in questo periodo di emergenza coronavirus. Ma appunto è la versione ufficiale del club, che però non possiamo contestare in mancanza di informazioni diverse. I prossimi potrebbero comunque essere anche gli ultimi mesi del centrocampista con la maglia rossonera. Rumors di calciomercato danno infatti l’ivoriano non certo tra gli intoccabili.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, apertura dalla Francia | “Senza coppe può andare via”

Calciomercato Milan, Kessie alla Juventus con uno scambio

Kessie vanta diversi estimatori soprattutto in Premier League, ma non si può escludere una permanenza in Serie A: è recente infatti il riaccostamento al Napoli di Gattuso, suo allenatore a Milano. A gennaio ci sarebbe invece stato un timido tentativo da parte addirittura dell’Inter per un possibile scambio con Politano, poi finito in azzurro. Attenzione poi alla Juventus, al quale la stessa società di via Aldo Rossi potrebbe proporlo in cambio di Federico Bernardeschi. Il classe ’94 di Carrara è da tempo nel mirino del Milan oltre che in uscita dalla squadra di Sarri, il quale può senz’altro gradire l’innesto in squadra di un elemento con le caratteristiche dell’ex atalantino.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, addio Calabria | Individuato il sostituto

La valutazione di Kessie si aggira sui 28 milioni di euro, col Milan che potrebbe puntare a uno scambio alla pari con Bernardeschi. La risposta della Juventus, però, rischierebbe di essere negativa visto che per il numero 33 vuole circa 40 milioni. Per chiudere l’operazione la società milanese dovrebbe così aggiungere un cash di 10-12 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, tris d’acquisti in Serie A | La spesa di Leonardo

Liga, altri tre positivi | I dettagli