Calciomercato Juventus e Inter, svolta Kante | Il Chelsea trova il sostituto

Indizio di mercato importante per un pupillo di Antonio Conte, che l’allenatore vorrebbe portare all’Inter: il Chelsea cerca il sostituto

Inter e Juventus sembrerebbero aver messo nel mirino lo stesso centrocampista della Premier League. Antonio Conte, con le sue ultime dichiarazioni è uscito allo scoperto, rivelando la sua ammirazione per il centrocampista del Chelsea, N’Golo Kante. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni importanti per lo sviluppo della trattativa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, i ‘blues’ starebbero cercando l’eventuale erede del calciatore francese. Così, gli occhi della squadra di Londra sembrerebbero essersi soffermati sul centrocampista del West Ham, Declan Rice. Il valore del giocatore inglese si aggirerebbe intorno ai 50 milioni, prezzo più che abbordabile per il Chelsea in caso di cessione di Kante. Ennesimo scontro di mercato tra Paratici e Marotta per portare un top player in Serie A.

