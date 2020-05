Calciomercato Inter, no al riscatto | Futuro in bilico

Non c’è una buona notizia in casa Inter: il club ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Nuovi scenari per il futuro

L’Inter ha vissuto una buona stagione fin qui, i nerazzurri hanno migliorato notevolmente il proprio rendimento in campionato raggiungendo con largo anticipo la qualificazione alla Champions League (che lo scorso anno arrivò all’ultima giornata) e lottando per diversi mesi anche per il primo posto. Le ultime gare hanno portato a qualche passo falso di troppo ma tutto può ancora succedere in caso di ripresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super offerta per Rabiot | Francese ai saluti

Nel frattempo la società lavora per preparare il prossimo calciomercato con la consapevolezza che è presente già una buona base. Si proverà ad aggiungere qualche tassello più importante per diventare ancor più competitivi, ma prima bisognerà dare uno sguardo alle possibili cessioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Marsiglia fa spesa in Serie A | Juventus nel mirino

Calciomercato Inter, il Bayern non riscatta Perisic: contatti continui tra le parti

Da ieri è diventato ufficiale il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco per il calciatore di proprietà dell’Inter Ivan Perisic. Il prestito però continuerà ad avere validità fino al termine della stagione, per cui nelle prossime giornate di Bundesliga potrebbe cambiare anche il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rispunta Guardiola | Estiarte fa sognare!

I Bavaresi continuano ad avere contatti con i nerazzurri e studieranno il da farsi in futuro, ma il club non vuole pagare i 20 milioni di euro richiesti dalla ‘Beneamata’. Scaduta la possibilità del riscatto, però, i tedeschi potrebbero sfidare nuove società visto che non avranno più la priorità.

Per l’Inter c’è la disponibilità a discutere, ma la società non vorrebbe fare eccessivi sconti, così come deciso per il futuro di Mauro Icardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Pjanic allo scoperto | Messaggio alla Juve

Calciomercato Milan, scatto del Napoli per Jovic | Doppia richiesta del Real