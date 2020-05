Calciomercato Milan, scatto del Napoli per Jovic | Doppia richiesta del Real

Scatto del Napoli per Jovic e concorrenza del Milan sorpassata: il Real Madrid ha presentato due richieste a De Laurentiis.

Uno degli attaccanti più interessanti sul prossimo mercato sembra essere Luka Jovic. Il Real Madrid non è rimasto soddisfatto del bomber serbo e potrebbe decidere di privarsene dopo appena una stagione. Jovic, infatti, è arrivato nella capitale iberica dal Benfica la scorsa estate per 65 milioni di euro. A soli 22 anni, l’attaccante serbo potrebbe rappresentare una vera occasione per i club italiani: su Jovic ci sarebbe l’interesse del Milan e del Napoli. Nelle ultime ore potrebbe esserci stato un clamoroso passo in avanti del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, Jovic si avvicina | Doppia richiesta del Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Napoli avrebbe scalato le gerarchie per Luka Jovic. Il Real Madrid, infatti, avrebbe presentato una doppia richiesta al club campano: 65 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante e il diritto di prelazione su Fabian Ruiz. Una clausola che permettere alle ‘Merengues’ di pareggiare qualsiasi offerta venga presentata al Napoli per il centrocampista iberico, così da proteggersi dalla concorrenza. In questo modo, l’ultima parola su Fabian Ruiz spetterebbe al Real Madrid.

Il Napoli, intanto, potrebbe essere riuscito a superare tutta la concorrenza su Luka Jovic. Il bomber serbo potrebbe essere l’uomo giusto per Gattuso su cui costruire l’attacco azzurro. L’ultimo numero ‘9’ del Napoli ad essere arrivato al San Paolo direttamente dal ‘Santiago Bernabeu’ è un certo Gonzalo Higuain: l’uomo da 36 reti in 38 presenze, record in Serie A. La sensazione, in ogni caso, è quella che la trattativa fra Napoli e Real Madrid sia solamente agli inizi: nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi.

Bruciata la concorrenza su Jovic: potrebbe esserci il Napoli nel futuro dell’attaccante serbo e il Real Madrid, intanto, mette le mani su Fabian Ruiz.

RM

