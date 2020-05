Coronavirus, UFFICIALE la data della ripresa del campionato!

I campionati di tutta Europa cominciano a fissare le date della ripresa: il 21 giugno tornerà anche il calcio in Russia

Sono passati ormai più di due mesi dalla sospensione di tutte le attività calcistiche. L’emergenza coronavirus ha colpito l’Europa verso la fine di febbraio e l’inizio di marzo e da allora tutti i campionati più importanti sono stati sospesi fino ad oggi. Dopo tante settimane di attesa, però, si inizia a programmare una nuova partenza in diverse nazioni. La Bundesliga sarà il primo dei cinque campionati principali a tornare in campo. In Germania, infatti, si giocherà già a partire da domani

Le gare ovviamente di disputeranno a porte chiuse per diversi mesi e non si sa quando si potrà tornare alla normalità. In Premier League invece si potrebbe tornare in campo all’inizio del prossimo mese, mentre la Serie A valuta le date del 13 giugno e del 20 giugno. La Ligue 1, invece, è l’unica competizione dei cinque campionati più importanti d’Europa a decretare la fine anticipata della stagione e assegnare il titolo alla prima in classifica, ovvero il PSG.

Coronavirus, riparte un nuovo campionato: la Russian Premier League torna in campo il 21 giugno!

Anche la Russia è pronta a ripartire con il calcio. Nonostante la curva dei contagi sia più alta nelle ultime ore, la Russian Premier League, la massima serie, ha fissato in maniera ufficiale la data della ripresa. Il campionato prenderà di nuovo il via il 21 giugno prossimo.

