Calciomercato Milan, il Psg fa sul serio | Che offerta!

Calciomercato Milan, nuova super offerta del Psg per uno dei talenti rossoneri migliori di questa stagione: la proposta shock

La rivoluzione cui andrà incontro il Milan nella prossima stagione cambierà quasi sicuramente volto non solo ai quadri tecnici, ma anche alla rosa rossonera. Il processo di rinnovamento di cui si sta facendo portatore l’amministratore delegato Ivan Gazidis andrà alla ricerca di un abbattimento dei costi. Possibile dunque che ci siano diversi addii pesanti in squadra, anche considerando gli effetti economici dell’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Leonardo | Fissato il prezzo

Calciomercato Milan, offerta super per Hernandez

Una delle squadre che guarda con maggiore interesse a ciò che avverrà al Diavolo in questi mesi è di sicuro il Psg. Leonardo, dirigente dei francesi, da buon ex milanista segue sempre le sorti della sua ex squadra. Ha messo dunque nel mirino numerosi giocatori, da Gianluigi Donnarumma ad Alessio Romagnoli. Adesso però sembra fare particolarmente sul serio per Theo Hernandez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo possibile | Apre all’addio

Il laterale mancino è stato una delle note più liete di una stagione complicata per il Milan. Quella di Maldini è stata una grande intuizione, parliamo di un giocatore di livello assoluto e che può essere tra i protagonisti a livello internazionale dei prossimi anni. Secondo ‘Don Balon’, il Psg sarebbe pronto a formulare una offerta notevole per accaparrarselo. Sul piatto ci sarebbero ben 50 milioni, più il cartellino di Julian Draxler. Una proposta che, se confermata, sarebbe assolutamente da prendere in considerazione. Il Milan vorrebbe continuare a puntare sul francese, ma il giocatore potrebbe essere tentato dall’avventura in un top club.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, svolta Milan | Rangnick ‘porta’ il nuovo tecnico

Calciomercato Milan, scambio portieri | ‘Garantisce’ Raiola