Calciomercato Inter, Icardi e non solo | Leonardo ‘tenta’ i nerazzurri

PSG e Inter discutono del riscatto di Icardi, ma attenzione al possibile tentativo di Leonardo di mettere le mani su un altro calciatore nerazzurro

Il Paris Saint-Germain ha tempo fino a domenica 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Mauro Icardi. Le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti da Parigi danno il club transalpino intenzionato a prendersi il bomber a titolo definitivo, seppur a una cifra inferiore di quella stabilita la scorsa estate: 70 milioni di euro. Per questo è in corso una trattativa coi nerazzurri al fine di ottenere uno sconto. C’è chi dice che Leonardo possa provare a inserire nell’affare una contropartita, a riguardo si fanno i nomi dell’argentino ex Roma Leandro Paredes e del tedesco Julian Draxler.

Calciomercato Inter, Icardi più Bastoni: la possibile offerta del PSG

E’ possibile anche che il PSG decida di rilanciare tentando di strappare all’Inter un altro calciatore oltre il classe ’93 di Rosario. Parliamo nello specifico di Alessandro Bastoni, che in questa stagione è riuscito piano piano a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Conte. A farne le spese, spesso e volentieri nientemeno che Diego Godin. Il classe ’99 è molto apprezzato dal tecnico interista perché bravo ad avviare l’azione da dietro, rendendo vano il pressing avversario. Inoltre l’ex Atalanta, non a caso nel mirino di Barcellona e Manchester City, è l’unico mancino del reparto arretrato.

Considerate pure le enormi prospettive, l’Inter non vuole privarsi del ragazzo di Casalmaggiore: nei piani c’è il rinnovo del suo contratto con aumento dell’attuale stipendio da appena 300mila euro. Per il PSG, Bastoni rappresenterebbe un eccellente investimento tecnico già per il presente, considerato che l’avventura di Thiago Silva (anche se non va escluso il rinnovo del contratto in scadenza) è giunta ai titoli di coda. Con il brasiliano Marquinhos, lui destro e più ‘marcatore’, formerebbe una grande coppia.

Per il duo Icardi-Bastoni Leonardo potrebbe mettere sul piatto sui 93 milioni di euro, una cifra ‘tentatrice’ che tuttavia difficilmente verrebbe accettata dai nerazzurri.

R.A.

