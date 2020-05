Calciomercato Inter, non solo Werner: la coppia d’esperienza

Lautaro Martinez potrebbe davvero lasciare l’Inter in estate. I nerazzurri punteranno a rinforzare quindi l’attacco: nel mirino due profili d’esperienza.

Una grossa fetta del calciomercato dell’Inter gira intorno al futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è da tempo nel mirino del Barcellona e nonostante le resistenze nerazzurre la trattativa procede. In caso di addio estivo del giovane albiceleste la dirigenza guidata da Beppe Marotta dovrà provare a puntellare l’attacco a caccia di un sostituto all’altezza da regalare ad Antonio Conte e affiancare a Romelu Lukaku. Facile intuire comunque che il reparto offensivo verrà rivoluzionato, indipendentemente dalla cessione di Lautaro, vista anche la partenza certa di Alexis Sanchez. Per questo motivo l’Inter guarda anche al mercato degli svincolati che potrebbe offrire un paio di ghiotte occasioni. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Werner a Cavani: rivoluzione attacco

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, per il reparto offensivo dal quartier generale dell’Inter starebbero puntando tutto sull’esperienza. Quella che porterebbe in dote Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. Il belga sarebbe il preferito del connazionale Lukaku ed avrebbe il vantaggio di aver già giocato lungamente in Serie A. Per aggiudicarselo l’Inter avrebbe offerto un biennale da 5 milioni a stagione, più un ricco premio alla firma del contratto.

L’altro nome di rilievo è quello di Edinson Cavani, profilo che piace molto ad Antonio Conte, anch’egli acquistabile a parametro zero, visto l’accordo in scadenza. Il ‘Matador’ e Mertens sarebbero dunque i due nomi forti sul taccuino di Marotta nel caso in cui non dovesse andare in porto la corte a Timo Werner. Qualora i nerazzurri non dovessero arrivare al tedesco ecco quindi che Conte potrebbe contare su un duo d’esperienza e qualità.

