Calciomercato Inter, ecco Vidal | Ingaggio faraonico!

L’Inter rimane vigile in vista della prossima sessione di calciomercato: si lavora al grande colpo a centrocampo

In attesa di conoscere il destino dell’attuale Serie A, che potrebbe ripartire a giugno, i club si guardano intorno in vista della prossima sessione di mercato. In tal senso, Marotta avrebbe già in mente un colpo di spessore da regalare all’Inter di Conte nel calciomercato estivo. Contatti avviati per il top player: le ultime dalla Spagna.

Calciomercato Inter, Vidal in nerazzurro: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘Lacuarta.com‘, il futuro di Arturo Vidal sarebbe sempre più lontano dal Barcellona. Il club catalano avrebbe dunque in mente di cedere il cileno in estate, ad un anno dalla scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2021. In tal senso, sono costanti i contatti tra il giocatore ex Juventus e Antonio Conte, tecnico dell’Inter, da tempo sulle tracce del 32enne di San Joaquin. Al momento il nodo principale sarebbe rappresentato dalle richieste monstre del mediano, per quanto riguarda lo stipendio da percepire in nerazzurro.

Secondo fonti vicine al calciatore, Vidal vorrebbe strappare a Marotta l’ultimo ricco contratto della carriera, sulle cifre già viste al Bayern Monaco. Si tratterebbe dunque di circa 12 milioni annui, decisamente per il club meneghino che vede in Lukaku il suo atleta maggiormente pagato (11 milioni a stagione). Si tratterebbe sulla base di un accordo biennale, con l’opzione per la terza stagione in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Secondo ‘Sport’ sarebbero solo 5 i milioni che separerebbero Vidal dall’accordo totale con l’Inter mentre resterebbe in piedi l’ipotesi Lautaro Martinez, con il cileno come parziale contropartita. In casa Barcellona si lavora al ritorno di Neymar ed, in tal senso, la cosa potrebbe agevolare la cessione di Vidal visto che entrambi sono extracomunitari e l’ex bianconero libererebbe così il posto al fantasista verdeoro.

