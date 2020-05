Calciomercato Inter, futuro Icardi | Spunta una nuova contropartita

ll futuro di Mauro Icardi sembrerebbe rimanere al Psg, ma i parigini dovranno trovare l’accordo con l’Inter: rifutate due contropartite, è pronta una terza

Il calciomercato comincia ad entrare nel vivo e le società italiane iniziano ad organizzarsi per piazzare i primi colpi. In casa Inter bisogna ancora risolvere con il Psg la questione legata al riscatto di Mauro Icardi. Il club parigino avrebbe messo sul piatto due contropartite rifiutate dai nerazzurri. Spunta un altro giocatore da inserire nella trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Mertens è l’alternativa | Post Sanchez in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rottura con Ronaldo | Addio immediato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, svolta dalla Germania | Le parole dell’agente

Calciomercato Inter, futuro Icardi: rifutati Draxler e Paredes, spunta Kehrer

Mentre la Serie A prova a trovare un modo per tornare in campo e terminare la stagione, le società lavorano alla prossima finestra di calciomercato estiva. Il futuro di Mauro Icardi sembrerebbe essere ormai deciso, rimarrà al Psg. Manca però, l’intesa tra i nerazzurri e la società francese, che nelle ultime settimane avrebbe inserito nella trattativa due contropartite, Julian Draxler e Leandro Paredes. Secondo quanto riportato da ‘Paris United’, la società interista non gradirebbe i due calciatori proposti. Così potrebbe essere inserito un nuovo giocatore nell’affare, Thilo Kehrer.

Il classe 1996 del Paris Saint Germain interesserebbe all’Inter da tempo e potrebbe rivelarsi la carta giusta per sbloccare la trattativa. Inoltre sul calciatore tedesco avrebbero messo gli occhi anche i cugini del Milan, che vorrebbero portarlo in rossonero per rinforzare il reparto arretrato. Naturalmente tra i due club, quello di Antonio Conte potrebbe avere una marcia in più per assicurarsi il talento ex Schalke, vista la volontà del club parigino di trattenere Icardi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, bomba Lautaro | Messi ha deciso