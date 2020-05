Calciomercato Milan, svolta dalla Germania | Le parole dell’agente

Il Milan è alla ricerca di un difensore giovane e di grande prospettiva, l’agente di uno degli obiettivi chiude la porta: “Non credo che si muoverà”.

Il progetto del Milan è chiaro: tornare competitivi nel giro di pochi anni, comprando giocatori giovani e di prospettiva. Un’idea sviluppata da Gazidis, che vorrebbe trasmettere anche al prossimo allenatore rossonero. L’anno prossimo, sulla panchina del Milan, potrebbe essere confermato Pioli oppure potrebbe essere affidato l’incarico a Rangnick. Il manager tedesco sposa perfettamente la visione di Gazidis, e proprio nel Lipsia c’è uno dei principali obiettivi rossoneri per la difesa: Dayot Upamecano.

Calciomercato Milan, Upamecano si allontana | Le parole dell’agente

L’idea del Milan di affidare ad Upamecano la propria retroguardia potrebbe essere stroncata sul nascere. L’agente del difensore francese –Volker Struth– ha parlato ai microfoni di ‘Sport1’: “Nel prossimo mercato non penso che ci saranno grandi trasferimenti e non credo che Upamecano si muoverà”. Il difensore classe ’98 ha un contratto che lo lega al Lipsia fino al 2021 e, per il momento, non è ancora stato trattato un rinnovo. Per il Milan la chiusura potrebbe essere solamente temporanea: è vero che per quest’anno sarà difficile come operazione, ma l’anno prossimo potrebbe arrivare a parametro zero.

Upamecano è un difensore dalla grande forza fisica: 1,86m d’altezza capaci di muoversi con estrema velocità. Il centrale francoguineano sotto la guida di Nagelsmann è cresciuto moltissimo a livello tattico e ha limato alcuni difetti del suo gioco. Adesso è uno dei migliori prospetti difensivi sul panorama europeo ed un serio candidato per una maglia da titolare nella Nazionale francese. Il Milan, indipendentemente da come andrà la prossima sessione di mercato, difficilmente perderà di vista Upamecano.

RM

