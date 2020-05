Inter e Juventus, colpo in Serie A | Servono 100 milioni!

Juventus e Inter potrebbero creare un nuovo duello all’esterno dal campo: servono 100 milioni per portare a casa un colpo di mercato

È stata un’annata straordinaria fin qui per la Lazio, che con il passare del tempo è cresciuta notevolmente e ha sorpreso tutti inserendosi di prepotenza nella lotta scudetto, che inizialmente coinvolgeva solo Juventus e Inter. Il distacco dalla vetta è di un solo punto e in caso di ripresa della stagione può ancora succedere di tutto.

Alla base di questo rendimento importante, oltre al gran lavoro del tecnico Simone Inzaghi, c’è anche la qualità notevole di diversi elementi presenti in rosa. Quello che spicca di più di tutti a centrocampo è Sergej Milinkovic-Savic, autore di prestazioni sontuose e di un’annata ancora migliore rispetto a quelle precedenti.

Calciomercato Juventus e Inter, Milinkovic-Savic si allontana: 100 milioni per strapparlo alla Lazio!

Il centrocampista serbo è cercato da tante squadre importanti sia di Serie A che del resto dell’Europa. Su di lui è ormai noto l’interesse della Juventus, che ha bisogno di elementi per fare un salto di qualità a centrocampo, e dell’Inter. La Lazio sarebbe soddisfatta anche di trattenere Milinkovic-Savic e, come riporta Sportmediaset, potrebbero servire 100 milioni di euro per portarlo via.

In questo periodo di crisi una cifra così elevata potrebbe eliminare l’interesse di più squadre, visto che non sarebbe facile spendere così tanto soldi avendo meno entrate. Dalla Premier League, però, sembrerebbero esserci società interessate nonostante il momento. Chelsea, Tottenham e Manchester United sembrerebbero pronte a tentare l’assalto.

In questo caso, dunque, Juventus e Inter potrebbero essere sempre più lontane da Milinkovic-Savic che potrebbe prepararsi per un’esperienza in Inghilterra.

