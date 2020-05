Calciomercato Inter, Sensi sblocca l’affare | Juventus beffata

L’Inter può rifarsi sotto per Milik per il dopo Lautaro Martinez. Sensi pedina di scambio per arrivare al polacco del Napoli, che piace anche alla Juventus per la prossima finestra di calciomercato

In attesa di definire il futuro di Lautaro Martinez, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso d’addio del ‘Toro’. Il Barcellona è sempre in pressing per l’attaccante argentino e cercherà nelle prossime settimane di sbloccare la trattativa con i nerazzurri. Marotta e Ausilio studiano così le alternative per supplire ad un’eventuale partenza dell’ex Racing, che ha un clausola valida per l’estero di 111 milioni di euro.

Il profilo in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe Werner, in uscita dal Lipsia è finito nei radar anche di Liverpool e Juventus. Obiettivo comunque difficile, vista soprattutto la concorrenza dei ‘Reds’ dell’estimatore Klopp. Anche per Aubameyang la strada sarebbe tutta in salita, mentre per Cavani il grosso ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio del ‘Matador’.

Calciomercato Inter, Sensi al Napoli per il colpo Milik

L’Inter potrebbe così studiare nuove soluzioni e una di queste può essere un ritorno di fiamma per Arkadiusz Milik, già lo scorso gennaio in orbita nerazzurra. Il centravanti del Napoli, senza rinnovo, si libererebbe a cifre più accessibili rispetto agli altri obiettivi, permettendo anche a Marotta di destinare il resto del budget per rinforzare gli altri settori del campo. E la carta giusta per convincere De Laurentiis e strappare il polacco alla concorrenza della rivale Juventus potrebbe essere Stefano Sensi, sacrificabile per la dirigenza e Conte per arrivare ad altri colpo di mercato.

Milik e il centrocampista della Nazionale (che verrà riscattato dal Sassuolo) hanno una valutazione simile intorno ai 30 milioni di euro. Sensi sarebbe inoltre un profilo gradito anche a Gattuso,che lo avrebbe voluto al Milan ai tempi della parentesi sulla panchina del ‘Diavolo’. Nel mercato ai tempi del coronavirus, lo scambio Sensi-Milik potrebbe mettere d’accordo Inter e Napoli.

G.M.