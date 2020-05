Calciomercato, assalto al talento | Lampard ‘anticipa’ la Serie A

Il Chelsea è pronto a fare uno sprint decisivo su uno dei gioiellini più importanti sul mercato: Juventus, Inter e Milan sono avvisate.

Il calcio italiano negli ultimi sta innalzando il proprio livello: per riuscire a riprendere il prestigio di un tempo, però, le grandi squadre della Serie A dovranno fare da traino. Uno degli aspetti più importanti per Juventus, Inter e Milan per raggiungere il livello delle big straniere è legato all’acquisto dei talenti emergenti. Arrivare per primi alla firma dei campioni del domani è di fondamentale importanza. Sul panorama europeo, in questo momento, sono diversi i talenti da seguire: da Camavinga a Cherki, fino ad arrivare a Ihattaren. La concorrenza, però è spietata.

Calciomercato, il Chelsea prova ad anticipare le big di Serie A | Scatto per Ihattaren

Tutte le grandi squadre di Serie A stanno seguendo con grande interesse la crescita di Mohammed Ihattaren. L’olandese del PSV è uno dei migliori prospetti sul panorama europeo: classe 2002, ha già conquistato la titolarità nel campionato olandese. Ihattaren è uno di quei calciatori che catturano l’attenzione in maniera magnetica: meraviglioso palla al piede, il trequartista del PSV ha anche grandi doti da passatore oltre che nel dribbling. Insomma, il ragazzino d Utrecht fa parte di quei talenti potenzialmente capaci di segnare una generazione.

Lo sanno bene Juventus, Milan ed Inter che non vorrebbero farsi scappare l’occasione di mettere le mani su uno dei possibili campioni del domani. Come riporta ‘Todofichajes’, però, il Chelsea sembra intenzionato ad anticipare le italiane: i ‘Blues’ starebbero già negoziando con il PSV. Il rischio è quello che il futuro del 18enne olandese, di origini marocchine, sia quello di abbagliare i campi della Premier League.

La Serie A deve accelerare se non vuole lasciarsi scappare Ihattaren: il Chelsea avrebbe già avviato le negoziazioni con il PSV per lui!

