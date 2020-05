Calciomercato Juventus, jolly Mandragora per il post Higuain

La Juventus si guarda intorno a calcia di colpi di spessore da regalare a Sarri nel prossimo calciomercato: spunta il big in Serie A

Si attendono sviluppi per quanto riguarda la ripresa della Serie A ma, nel frattempo, in casa Juventus i pensieri sono fissi alla prossima sessione di calciomercato. La dirigenza bianconera è quindi è già al lavoro per regalare a Sarri i dovuti rinforzi in vista della stagione 2020/21. In tal senso, Paratici avrebbe in mente uno scambio in Serie A pur di arrivare al top player.

Calciomercato Juventus, Mandragora per arrivare al bomber

La Juventus continua la caccia ad un grande attaccante che erediti il ruolo occupato al momento da Gonzalo Higuain. Il ‘Pipita’ pare destinato da tempo a salutare la ‘Vecchia Signora’ ed ecco che il piano di Paratici per il sostituto porterebbe in Serie A. Piace da tempo Duvan Zapata, esploso con la maglia dell’Atalanta nelle ultime stagioni con un rendimento a doppia cifra praticamente assicurato. L’ex punta del Napoli è uno dei tanti nomi accostati ma, per costi, potrebbe essere il favorito.

In tal senso, Paratici avrebbe intenzione di esercitare il controriscatto di Rolando Mandragora, dall’Udinese, per circa 26 milioni di euro. Il centrocampista è letteralmente sbocciato in Friuli e, adesso, potrebbe finire a Bergamo nell’affare Zapata. La Juventus potrebbe quindi offrirlo al club nerazzurro, valutandolo intorno ai 30 milioni di euro, con un conguaglio da aggiungere per arrivare all’ex centravanti del Napoli.

In questa stagione Zapata, nonostante gli infortuni, ha collezionato 19 presenze con 12 reti e 7 assist vincenti. Numeri che farebbero comodo a Sarri che vedrebbe nel classe 1991 il partner perfetto di Cristiano Ronaldo.

