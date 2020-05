Calciomercato Serie A, il difensore convince meno | Ennesimo infortunio

In Serie A molti club avrebbero messo gli occhi sul difensore del Barcellona, ma potrebbe esserci un passo indietro: il calciatore convince sempre meno

Il mondo del calcio cerca di ripartire dopo essere stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo le società di Serie A continuano a lavorare per assicurarsi innesti di qualità per la prossima stagione. Il mirino di alcuni club italiani si sarebbe fermato su un difensore del Barcellona, ma dopo le ultime notizie il calciatore inizia a convincere meno.

Calciomercato Serie A, dubbi su Umtiti: il difensore si infortuna di nuovo

Il Barcellona è senza dubbio una delle migliori squadre in cui giocano innumerevoli talenti. Uno di questi è Samuel Umtiti, difensore francese in bluagrana da quattro anni. Su di lui ci sarebbe l’interesse di alcune squadre di Serie A come Napoli, Inter e sopratutto Milan, con il quale potrebbe svilupparsi uno scambio con Romagnoli.

[❗ÚLTIMA HORA] Umtiti tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. pic.twitter.com/Dau4lFReXk — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 9, 2020

Le notizie che arrivano dal club catalano però non sono confortanti. Infatti il Barcellona, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha comunicato l’infortunio di Umtiti alla gamba destra. Sembrerebbe nulla di grave al momento, ma questo sarebbe solo uno dei tanti infortuni in stagione per il calciatore. Per questo motivo l’interesse dei club di Serie A potrebbe subire un’involuzione poiché la propensione del giocatore agli infortuni lascerebbe qualche dubbio.

