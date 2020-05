Coronavirus, UFFICIALE | L’esito dei test sui giocatori del Napoli

Sono arrivati i risultati dei tamponi per il ‘Coronavirus’ sulla Prima Squadra del Napoli: dopo Inter e Milan, nessun positivo anche fra i campani.

Buone notizie per Gattuso: nessun giocatore del Napoli è risultato positivo al ‘Coronavirus’. Nella giornata di ieri era arrivata l’ufficialità sui giocatori dell’Inter, mentre oggi anche il Milan ha comunicato che tutti i tesserati sono risultati negativi al ‘COVID-19’. Ottime notizie per la FIGC, che potrà valutare in maniera più serena una possibile ripresa della Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, calciatore positivo nell’Atletico Madrid!

Coronavirus, UFFICIALE | Nessun giocatore del Napoli è risultato positivo!

Dopo le ufficialità di Inter e Milan, anche il Napoli ha ricevuto la notizia più importante del momento. Il professor Vincenzo Mirone, oridinario del policlinico Federico II di Napoli, ha dichiarato: “È con grande piacere che possono annunciare che, terminato il primo ciclo di test per il Coronavirus, nessun giocatore della Prima Squadre della Società Sportiva Calcio Napoli è risultato positivo”. Una grande notizia per Gattuso che dalla giornata di domani potrà riprendere gli allenamenti con la propria compagine.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Spadafora cauto: “Gli ultimi contagi non fanno ben sperare”

Un altro tassello al posto giusto per la possibile ripresa della Serie A: nessun giocatore del Napoli è risultato positivo al Coronavirus!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Serie A, il difensore convince meno | Ennesimo infortunio

Il nuovo Calciomercato.it è online: passaggio a wordpress

Calciomercato Serie A, interesse del Barcellona | “Mi emoziona”