Calciomercato Juventus, rottura con Ronaldo | Addio immediato

Potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione anche dopo i rapporti non idilliaci con Cristiano Ronaldo: il suo futuro è altrove

Il 18 maggio i calciatori della Serie A potrebbero tornare ad allenarsi in maniera collettiva, ma non è ancora detta l’ultima parola. E così i top club d’Italia, tra cui la Juventus, starebbero pensando alle varie trattative di calciomercato imbastite da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso l’addio

Da segnalare, inoltre, un caso davvero a sorpresa alla Juventus con il mancato ritorno a Torino del centrocampista francese, Adrien Rabiot, che secondo quanto svelato da “Don Balon” sarebbe ad un passo dall’addio. L’ex PSG potrebbe così trovare lo spunto per la cessione.

Dopo soltanto una stagione in maglia bianconera potrebbe arrivare il suo addio visti anhce i rapporti non ottimali con Cristiano Ronaldo. L’annata vissuta a Torino non è stata entusiasmante sotto la gestione Sarri: sulle sue tracce così sono piombate diversi top club d’Europa come Manchester United, Everton e anche Barcellona e Real Madrid. Il suo contratto scadrà nel giugno 2024 con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione: ora il suo futuro, però, sembra ormai altrove.

In attesa di conoscere una data certa per la ripresa del campionato di Serie A, al momento il calciomercato è uno degli argomenti più caldi.

