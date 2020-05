Calciomercato Inter, Mertens e l’alternativa | Post Sanchez in Serie A

Il sostituto di Sanchez potrebbe arrivare ugualmente dalla Serie A anche se dovesse saltare l’ingaggio di Mertens

Scherzando ma non troppo, forse è da quando lo ha preso in prestito nella passata estate che l’Inter ha deciso di non confermare Sanchez per un’ulteriore stagione. L’attaccante cileno, senz’altro non aiutato dall’infortunio alla caviglia e dal successivo intervento è destinato insomma a far ritorno al Manchester United. Occhio però che potrebbe riapprodare presto in Italia, dato che il suo entourage o intermediari più o meno vicini ai ‘Red Devils’ lo starebbero riproponendo ad altri club di Serie A. In particolare alla Roma, con la quale sembra esserci stata una trattativa già poco meno di un anno fa.

Calciomercato Inter, da Mertens a Muriel per il dopo Sanchez

Da tempo l’Inter ha individuato in Dries Mertens l’ideale sostituto del classe ’88. Marotta ha messo sul tavolo un contratto biennale da circa 5 milioni di euro netti con opzione per un’altra annata, ma sul belga in scadenza col Napoli (il rinnovo è ancora possibile) c’è la fila. Indiscrezioni fiamminghe sostengono che il 33enne di Leuven sia attratto dalla possibilità di trasferirsi in nerazzurro, dove troverebbe ad attenderlo il suo amico e capitano in Nazionale Romelu Lukaku, però al contempo orientato a traslocare all’estero per non ‘tradire’ i tifosi napoletani.

Nella fattispecie al Chelsea, che lo corteggia in maniera insistente da gennaio. L’alternativa a Mertens potrebbe essere un altro calciatore della Serie A, peraltro con caratteristiche più simili a quelle di Sanchez: parliamo di Luis Muriel. Il colombiano si è rilanciato con Gasperini dopo due anni deludenti e per questo l’Atalanta può pretendere quasi il doppio – sui 28 milioni di euro – della cifra spesa nel mercato estivo passato per strapparlo al Siviglia a titolo definitivo.

Considerati gli eccellenti rapporti, però, la società targata Suning avrebbe diverse chance di portarselo a casa in prestito oneroso con diritto (diciamo pure un obbligo ‘mascherato’) di riscatto e annesse agevolazioni sui tempi di pagamento. Ovviamente tutto a buon rendere…

R.A.

