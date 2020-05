Milan, primo colpo per Rangnick | Che sgarbo all’Inter!

Il Milan targato Rangnick potrebbe puntare ad un grande colpo per conquistare i tifosi: l’obiettivo è l’attaccante desiderato anche dall’Inter.

Il futuro del Milan potrebbe essere affidato nelle sapienti mani di Ralf Rangnick. Il manager tedesco sarebbe disposto a lasciare il ruolo dirigenziale che ricopre al Lipsia, per accettare il doppio in carico in rossonero. A Milano, infatti, Rangnick ricoprirebbe sia il ruolo di allenatore che di responsabile dell’area tecnica. A farci le spese, in casa Milan, molto probabilmente sarà Paolo Maldini: la leggenda rossonera sembra aver definitivamente rotto con Gazidis. L’addio dell’ex capitano del Milan, dopo quello di Boban, non sarebbe preso in maniera positiva dai tifosi rossoneri. Per questo che il primo colpo di mercato targato Rangnick potrebbe essere spettacolare.

LEGGI ANCHE >>>Milan, Maldini su Rangnick: “Mai parlato con lui, impari a rispettare”

Calciomercato Milan, è Werner il grande colpo | Lo porta Rangnick!

Il primo colpo del Milan firmato Rangnick potrebbe essere Timo Werner: l’arrivo dell’attaccante tedesco potrebbe essere la chiave giusta per Gazidis per conquistare i tifosi rossoneri. Il bomber del RB Lipsia, però, è anche il primo nome della lista di Marotta nel caso in cui dovesse sostituire Lautaro Martinez. A quel punto, sarebbe proprio Rangnick l’ago della bilancia: il manager tedesco potrebbe convincere Werner a seguirlo nell’avventura con il Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il ds su Ibrahimovic | “Penso che giocherà da noi”

Timo Werner è un attaccante straordinariamente moderno, capace di abbinare una tecnica di base importante ad una grande resistenza fisica: in stagione, poi, sono 21 le reti segnate dal tedesco nelle 24 presenze in Bundesliga. Un ruolino di marcia impressionante, che dimostra anche le capacità realizzative dell’attaccante del RB Lipsia. Il prossimo derby fra Milan e Inter potrebbe svolgersi sul mercato: i rossoneri, però, potrebbero avere a disposizione la carta Rangnick.

Il Milan vuole riconquistare i propri tifosi dopo annate travagliate: in estate, insieme a Rangnick, potrebbe arrivare anche Timo Werner!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomba Lautaro | Messi ha deciso!

Inter e Juventus, colpo in Serie A | Servono 100 milioni!

Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | Anche l’ex Inter nell’affare