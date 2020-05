Calciomercato Inter, spiraglio per Vidal | La strategia nerazzurra

Continua l’assalto decisivo da parte dell’Inter per il pupillo di Antonio Conte, Arturo Vidal. I colloqui con il Barcellona proseguono positivamente: c’è una distanza minima

L’Inter continua a lavorare senza sosta in ottica futura. La società nerazzurra starebbe provando a tutti i costi il colpo definitivo per Arturo Vidal, centrocampista cileno del Barcellona. Il giocatore sarebbe finito già da tantissimo tempo sul taccuino di Antonio Conte, che lo conosce molto bene dai tempi della Juventus. Già a gennaio il club milanese ci aveva provato, ora potrebbe aprirsi lo spiraglio decisivo.

Calciomercato Inter, distanza di cinque milioni per Vidal

Come riporta l’edizione odierna del portale “Sport”, vicina alle dinamiche del club blaugrana, svelano come l’Inter non voglia andare oltre i 15 milioni per acquistare il centrocampista del Barcellona, che lo valuta invece ben 20.

E così per arrivare al giocatore cileno l’Inter potrebbe chiedere di inserirlo nella possibile trattativa per Lautaro Martinez, ormai sogno per l’attacco del Barcellona. La distanza sembra ormai minima: nelle prossime ore potrebbero arrivare dettagli importanti. Con Conte Vidal potrebbe riavere un ruolo principale che gli permetterebbe di concludere la sua gloriosa carriera ai massimi livelli.

L’Inter continua a provarci e non si dà per vinta. Il cileno è l’obiettivo numero uno per il club nerazzurro.

