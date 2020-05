Calciomercato Juventus, attacco da sogno | Il top player si offre!

La Juventus studia le mosse per il prossimo mercato e vuole avere un attacco da sogno: il top player si propone ai bianconeri

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus è rimasta attaccata a tutti gli obiettivi prefissati in estate. In Serie A la compagine è al primo posto, a un punto di distacco dalla Lazio, mentre in Champions League bisogna provare a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata nella gara di andata degli ottavi di finale contro il Lione.

In questa pausa forzata Fabio Paratici approfitta del tempo a disposizione per programmare in anticipo eventuali colpi per la prossima annata. Il dirigente bianconero tiene d’occhio anche le situazioni dei big per sfruttare eventuali occasioni che potrebbero presentarsi in queste settimane.

Calciomercato Juventus, Neymar vuole giocare con Cristiano Ronaldo: proposto lo scambio con Dybala

Un top player che potrebbe partire nei prossimi mesi sembrerebbe Neymar. Il calciatore del PSG aveva sfiorato l’addio già nella scorsa estate ma il suo trasferimento al Barcellona è saltato all’ultimo. La testata giornalistica spagnola Don Diario riporta che l’esterno offensivo sembrerebbe stanco di attendere offerte dei Blaugrana e starebbe pensando a nuove possibilità per il futuro.

In particolare, a Neymar piacerebbe un trasferimento alla Juventus per creare una coppia d’attacco stellare con Cristiano Ronaldo. Il padre della stella brasiliana avrebbe fatto già un passo in avanti, proponendo al presidente del PSG Al-Khelaïfi una scambio con la Juventus per Paulo Dybala più soldi.

I bianconeri perderebbero così un elemento importante come Paulo Dybala in cambio di un altro fuoriclasse che probabilmente non farebbe sentire la sua mancanza.

