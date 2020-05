Calciomercato Inter, Godin in uscita | Possibile scambio clamoroso

Diego Godin lascerà l’Inter nella prossima sessione di calciomercato, ma l’uruguaiano potrebbe restare in Serie A. Clamorosa ipotesi Juve

Ormai ci sono pochissimi dubbi sull’addio di Diego Godin all’Inter già nella prossima sessione di calciomercato. Preso a costo zero praticamente sei mesi prima che scadesse il suo contratto con l’Atletico Madrid, il campione uruguagio non è riuscito nella sua prima e a quanto pare ultima stagione in nerazzurro a inserirsi nella difesa a tre di Antonio Conte. Il quale non a caso ha chiesto di rimpiazzarlo con un vero interprete come Izzo del Torino: può andare in porto lo scambio con Gagliardini, fuori dai piani futuri.

Calciomercato Inter, idea shock: Godin alla Juventus con uno scambio

Chissà che anche Godin non possa lasciare l’Inter sempre attraverso uno scambio. Sarebbe a dir poco clamoroso, ma non impossibile un tentativo dei nerazzurri con la Juventus. Godin, che con il club targato Suning ha firmato un contratto fino al giugno 2022 da circa 6 milioni bonus compresi, proposto ai bianconeri in cambio di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, fresco di rinnovo fino al 2021 non dovrebbe dispiacere ad Antonio Conte dato che aggiungerebbe sostanza ed esperienza alla mediana. L’ex ‘Colchoneros’ piace da anni alla Juve, Paratici provò a prenderlo più di una volta e per questo l’operazione avrebbe delle chance di andare in porto.

La società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe però non acconsentire allo scambio alla pari con Godin, chiedendo in aggiunta un assegno di 5 milioni di euro.

