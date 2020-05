Calciomercato Inter e Juventus, top club alla finestra | Scambio in vista!

Il calciomercato estivo di Juventus ed Inter potrebbe vedere diverse sorprese dalla Spagna: si scalda l’asse con il Barcellona

Il calcio italiano attende la ripartenza dei campionati, con la Serie A che potrebbe riprendere nel mese di giugno. Nonostante ciò le big come Juventus ed Inter si guardano intorno a caccia di colpi di spessore dal calciomercato estivo. Un’estate che rischia di vedere, a causa della crisi, diversi scambi: può scaldarsi l’asse con il Barcellona.

Calciomercato Inter e Juventus, affari in vista con il Barcellona

Non è certamente un mistero che il Barcellona segua da tempo diversi top player di casa Inter e Juventus. La prossima estate di calciomercato, però, potrebbe essere caratterizzata non più da spese folli ma da numerosi scambi. La crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus costringe i club ad un mercato ‘stile Nba’, come riportato da ‘Mundo Deportivo‘. I catalani guardano con interesse in casa nerazzurra con Skriniar e Lautaro Martinez nel mirino per rinforzare la squadra di Setien. D’altro canto, Marotta non ha mai nascosto la sua stima per un centrale di spessore come Umtiti che a giugno potrebbe salutare proprio i blaugrana.

I nomi sul piatto dei possibili clamorosi scambi si arricchirebbe anche di pedine top tra i bianconeri. La dirigenza spagnola non ha dimenticato l’affare de Ligt, sfumato la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento. Ad avere la meglio è stato Paratici che starebbe provando ad alzare un muro dinanzi ai catalani per il centrale olandese. La Juventus potrebbe sacrificare Rugani, ormai tra le ultime scelte di Sarri in difesa, e guardano con interesse a Jean-Claire Todibo. Il 20enne, in prestito allo Schalke 04, è stato cercato con insistenza lo scorso gennaio dal Milan.

Il presidente Bartomeu potrebbe dunque tornare alla carica per Miralem Pjanic, tra i titolarissimi di Sarri ma che rischierebbe di fruttare una corposa plusvalenza in casa Juventus. Situazione in divenire ma il mercato di Juventus ed Inter sta cambiando: quella che è in arrivo potrebbe essere l’estate dei maxi scambi.

