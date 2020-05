Calciomercato Juventus, doppia beffa per Paratici | Le cifre

Ancora novità importanti in casa Juventus sul fronte calciomercato: possibile doppia beffa per il club bianconero per due eccellenti obiettivi

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato sulla possibilità di arrivare a giovani top player in circolazione. Tanti i contatti in corso avvenuti nelle ultime settimane, ma per il club bianconero potrebbero arrivare brutte notizie con due beffe decisive in sede di mercato.

Calciomercato Juventus, beffa delle big di Manchester per Dembele e Aouar

Come riportato dal tabloid britannico “Mirror” il Manchester United sarebbe vicinissimo all’attaccante del Lione Moussa Dembele, seguito a lungo anche dalla Juventus con un’offerta vantaggiosa di circa 72 milioni di euro. Negli ultimi sei mesi i “Red Devils” hanno monitorato le sue prestazioni puntando così tutto su di lui.

L’altro gioiello del Lione, Houssem Aouar, sarebbe finito nel mirino del Manchester City per 50 milioni di euro come riportato dal portale spagnolo “fichajes.com”. Il giocatore sarebbe diventato l’indiziato numero uno a sostituire il partente David Silva: la scelta di Pep Guardiola è ricaduta proprio su di lui per rinforzare il centrocampo. Due obiettivi di mercato della Juventus che potrebbe sfumare a breve visti gli assalti decisivi delle big di Manchester.

La Juventus dovrà così cambiare obiettivi di mercato in vista della prossima stagione.

