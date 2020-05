Calciomercato, malumore a Madrid | Juve alla finestra

La Juventus è in cerca di opportunità per migliorare il reparto offensivo: dalla Spagna, intanto, potrebbe muoversi un pupillo di Cristiano Ronaldo.

Fra i diversi obiettivi della Juventus sul prossimo mercato, c’è quello di rinforzare il reparto offensivo, dandogli anche una svecchiata. Riuscire a trovare attaccanti giovani che si possano adeguare al livello raggiunto dai bianconeri non è semplice o, quantomeno, è molto oneroso. Nel mercato creativo delineato da Paratici potrebbe essere sorta un’opportunità dalla Spagna: uno dei pupilli di Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di cambiare aria.

Il futuro dell’attacco bianconero potrebbe essere portoghese: non solo per Cristiano Ronaldo, ma la Juventus potrebbe fare un tentativo per Joao Felix. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il lusitano classe ’99 non si troverebbe bene agli ordini di Simeone e potrebbe decidere di lasciare l’Atletico Madrid dopo un solo anno. La Juventus, con la complicità di Jorge Mendes, potrebbe provare a fare il colpaccio.

L’ostacolo maggiore resta inevitabilmente la valutazione del portoghese: l’estate scorsa l’Atletico Madrid ha sborsato 120 milioni nelle casse del Benfica per Joao Felix. Le prestazione dell’attaccante classe ’99 sono state al di sotto delle aspettative: tuttavia i ‘Colchoneros’ non sono disposti a svenderlo. La Juventus potrebbe provare ad inserire delle contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. La concorrenza per Joao Felix, poi, è piuttosto agguerrita, ma i bianconeri hanno un arma segreta: Cristiano Ronaldo. Il sogno dell’ex Benfica è giocare con l’iconico numero ‘7’, idolo nazionale in Portogallo.

La Juventus potrebbe fare un tentativo per Joao Felix in estate: il portoghese potrebbe avere già rotto definitivamente con il ‘Cholo’ Simeone!

