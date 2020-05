Calciomercato Juventus, ostacolo inglese per Zaniolo| Le ultime

Dall’Inghilterra si parla di un possibile addio di Zaniolo: la Roma può cederlo. Juventus all’erta, ma occhio a Tottenham e Manchester United.

Alle prese con il recupero dal grave infortunio patito nel match contro la Juventus dove ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, Nicolò Zaniolo sta lentamente tornando in forma per poter ripresentarsi al meglio. Ma il giovane centrocampista potrebbe lasciare la Roma in estate soprattutto se il club capitolino non dovesse centrare la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Roma, due big inglesi su Zaniolo

Zaniolo si trova molto bene in giallorosso e sarebbe felice di restare nella capitale, ma il ‘Daily Star’ sottolinea come la Roma potrebbe dover cedere il giocatore per assicurarsi un importante tesoretto. I conti romanisti non sorridono e se poi il club non dovesse centrare una qualificazione in Champions League, sarebbe costretto a dover cedere per far quadrare la situazione.

Il ragazzo resta da tempo nel mirino della Juventus, che potrebbe proporre uno scambio con Bernardeschi in una trattativa simile a quella della scorsa estate tra Pellegrini e Spinazzola. Il tabloid inglese sottolinea però anche l’interesse di Tottenham e Manchester United. Le due compagini della Premier League sono anche loro da tempo interessate al centrocampista classe 1999 e in estate potrebbero lanciare l’assalto. A differenza dei bianconeri, sia i ‘Red Devils’ che gli ‘Spurs’ potrebbero proporre solo contanti e non è escluso che la Roma possa preferire una cessione all’estero piuttosto che vendere il ragazzo in Italia.

Il problema Covid-19 può creare non poche difficoltà sul mercato, ma Mourinho e Solskjaer potrebbero approfittare proprio di questa situazione per lanciare l’assalto decisivo.

