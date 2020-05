Calciomercato, UFFICIALE | Il vice allenatore se ne va!

Il calciomercato estivo non vedrà più il vice allenatore sulla panchina del club: arriva oggi il divorzio ufficiale

Il difficile momento vissuto dal mondo del calcio non frena quelle che sono e saranno le novità in arrivo dal calciomercato. Una sessione estiva che potrebbe dunque rivelare più di una sorpresa. In tal senso, il vice tecnico ha appena detto addio, a sorpresa, al club: le sue parole dopo le dimissioni.

Calciomercato, il vice allenatore ai saluti: “Grazie a chi mi ha supportato”

Un breve ma intenso messaggio quello pubblicato da Hasan Sas sul proprio profilo Instagram. Il vice allenatore del Galatasaray ha ufficializzato l’addio al club turco, dopo un’intera vita tra campo e panchina, con il club di Instanbul: “Ho lasciato il Galatasaray, che amo tanto, per mia volontà”.

Le parole dell’ex ala destra che ha poi concluso: “Grazie a chi mi ha sostenuto, nei miei momenti peggiori, fino ad ora“. Una separazione che arriva, per stessa volontà di Sas che ha salutato i tifosi sul noto social.

Il 43enne originario di Adana è stato il vice allenatore del Galatasaray sia nel 2011/12 2012/13 sia dal gennaio 2018 ad oggi, supportando il tecnico dei turchi Fatih Terim.

S.C