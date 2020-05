Calciomercato Juventus, Paratici trema | Quanta concorrenza per il gioiello!

La Juventus cerca un grande rinforzo a centrocampo e mette gli occhi sulla Ligue 1: sul francese ci sono anche Liverpool, Real e Barcellona.

L’obiettivo principale del prossimo mercato della Juventus è uno solo: migliorare il centrocampo in maniera significativa. I bianconeri, infatti, non si accontenteranno dell’arrivo di Kulusevski -acquistato nel mercato di gennaio- ma cercheranno anche un rinforzo di grande valore. Sul taccuino di Fabio Paratici ci sono diversi i nomi, ma uno in particolare sembra convincere maggiormente il ds bianconero: Houssem Aouar. La concorrenza per il centrocampista transalpino, però, comprende tutti i migliori club d’Europa.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Aouar | Ci sono anche Liverpool, Real e Barcellona

La Juventus ha potuto ammirare Aouar da vicino nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: il centrocampista francese è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Lione. Sul classe ’98, però, non ci sarebbe solo la ‘Vecchia Signora’: come riportato da ‘Don Balon’, anche Real Madrid e Barcellona stanno seguendo i progressi di Aouar. Inoltre, la concorrenza per il centrocampista dell’OL non si limiterebbe solamente alle due big spagnole: anche in Premier League sono diversi i club pronti ad avanzare un’offerta al presidente Aulas. Liverpool e Manchester City, infatti, sono solamente due delle tante società inglesi interessate al giovane centrocampista.

La Juventus, però, non si perde d’animo e potrebbe cercare di anticipare la concorrenza per Aouar: il centrocampista dell’OL piace molto a Paratici, ma anche a Maurizio Sarri. L’anno prossimo nella ‘Vecchia Signora’ potrebbe esserci una ‘giovane’ mediana: composta da Bentancur, Kulusevski e proprio Aouar. Per riuscire a convincere Aulas a cedere il proprio gioiellino servono 55 milioni di euro.

Il sogno della Juventus a centrocampo è Aouar: sul centrocampista del Lione, però, la concorrenza è spietata!

RM

