Calciomercato, svolta Juve-Barcellona | C’è l’apertura!

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri. Tra acquisti e cessione ecco lo spiraglio davvero decisivo

In attesa di capire quando si ritornerà in campo la Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato. Il club bianconero dovrà fare i conti con la cessione ormai certa di Miralem Pjanic, che sarebbe finito nel mirino del Barcellona. In questo modo nella trattativa potrebbe essere inserito una contropartita che accontenterebbe il club italiano, come il centrocampista brasiliano Arthur.

Calciomercato Juventus, c’è apertura per Arthur

Il club blaugrana sembra restio a farlo partire, ma come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport nelle ultime ore ci sarebbe stata un’apertura decisiva per il sudamericano anche grazie al lavoro degli intermediari, che stanno lavorando a questa lunga trattativa. Arthur potrebbe rappresentare l’acquisto perfetto per il centrocampo di Maurizio Sarri, soprattutto in caso di addio del bosniaco. Il brasiliano può sia giocare davanti alla difesa, ma è utile anche come interno di centrocampo.

Ci sarebbe già un accordo di massima per la cessione di Pjanic sulla base di 60 milioni di euro, ma tutto ruoterà in base alla trattativa con il Barcellona che dovrebbe così inserire giocatori interessanti a favore del club bianconero.

Nel calcio tutto cambia velocemente e l’operazione potrebbe essere portata a buon fine per la gioia di tutte le parti coinvolte.

