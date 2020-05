Coronavirus | Bufera medici, la rivelazione di Castellacci!

Il protocollo per la ripresa del campionato di Serie A è stato rivisto nelle ultime ore, ma il dottor Castellacci ha svelato una novità assurda

Un nuovo protocollo per ripartire il prima possibile. La ripresa del campionato di Serie A è ancora molto incerta e non c’è attualmente una data precisa. Tutto dipenderà anche dalla responsabilità dei medici sociali in caso di partite e gare a rischio di nuovi casi positivi. L’ultima idea sarebbe quella di far convivere gli atleti in una bolla asettica con tutti i sani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta dalla Germania | Le parole dell’agente

Serie A, Castellacci svela il problema

Come riportato dall’Ansa il Presidente dell’Associazione medici del calcio, Enrico Castellacci, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha svelato: “Abbiamo già allertato i legali della nostra associazione perché facciano le loro osservazioni dopo aver letto i protocolli. Ho già ricevuto molte lettere di colleghi dalla Serie B che minacciano le loro dimissioni in caso non venisse rivista la questione della responsabilità, che diventa una responsabilità penale. I club si devono assumere le loro responsabilità”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, operazione Pogba | Si lavora al maxi affare

Successivamente lo stesso Castellacci ha rivelato: “Vanno associati medici competenti a quelli presenti nel mondo del calcio per far rispettare le linee guida perché è una situazione difficile da valutare con molta attenzione”.

Infine, per quanto riguarda la quarantena dei calciatori e dello staff ha concluso: “Si crea un grosso handicap. Bisognava cercare di seguire il modello tedesco visto che è più semplice. Avremmo messo in isolamento il giocatore contagiato, fatto i tamponi necessari e fatto riprendere gli allenamenti”.

Pallone Serie A (Getty Images)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, UFFICIALE | Il vice allenatore se ne va!