Calciomercato Juventus, clamoroso | Ronaldo e Pjanic rifiutati!

Il calciomercato della Juventus registra un doppio clamoroso rifiuto dal top club: no a Pjanic e Cristiano Ronaldo!

Sembrerebbe mancare poco al ritorno in campo della Serie A, con la ripresa degli allenamenti ufficialmente fissata al prossimo 18 maggio. I club come la Juventus non smettono, tuttavia, di guardarsi intorno in ottica calciomercato: da registrare, a sorpresa, il clamoroso retroscena sul futuro di due big bianconeri.

Calciomercato Juventus, no a Ronaldo e Pjanic: il retroscena

Una doppia bomba quella lanciata dal portale ‘Defensacentral’ che parla di diversi top player proposti e rifiutati, negli ultimi mesi, dal Real Madrid. Il club di Florentino Perez è a caccia di colpi di spessore per la stagione 2020/21 per tornare a dominare in Spagna ma anche in campo internazionale. Tra i nomi offerti da agenti o intermediari alle ‘Merengues’ anche i due pilastri bianconeri. Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic, entrambi dati per partenti da Torino in più di un’occasione nelle scorse settimane.

Se per il bosniaco il Barcellona parrebbe al momento in pole, Cristiano, afferma il quotidiano, non avrebbe disdegnato un ritorno nel club che lo ha reso grande. Perez però non sarebbe troppo convinto da un Cristiano-bis e avrebbe rifiutato sia il portoghese che il bosniaco, proposti negli ultimi 10-12 mesi. Oltre ai due bianconeri, il patron dei ‘Blancos’ avrebbe detto no anche a nomi di spicco come Aubameyang, Hummels, Muller, Thiago Silva, in uscita da Parigi, Alderweireld e Aguero.

In casa Real la caccia è aperta a giovani talenti, con i nomi sopracitati ritenuti ormai in declino e lontani dal massimo picco di rendimento in carriera.

