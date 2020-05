Calciomercato Inter, insultato dai tifosi | Conte pronto ad abbracciarlo

L’Inter lavora per rinforzare la buona base costruita nelle scorse settimane: nuovo assalto per il calciatore che potrebbe essere in uscita

È stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che ha convinto soprattutto nei primi mesi grazie al grosso lavoro di Antonio Conte. La società nerazzurra ha commesso qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus, ma in caso di ripresa della stagione può ancora succedere di tutto.

La compagine nerazzurra ha comunque costruito una base importante dal quale si può ripartire a giugno e continuare a crescere nei prossimi mesi. Beppe Marotta è già al lavoro per rinforzare l’organico ed è pronto a sfruttate eventuali occasioni per ridurre ancor di più il gap con le squadre che la precedono.

Un nome che potrebbe tornare di moda per l’Inter sembrerebbe quello di Alessandro Florenzi. Il calciatore ex Roma, arrivato a Valencia nel mercato di gennaio, è bersagliato dai tifosi spagnoli in seguito ad alcune sue dichiarazioni riguardanti il poco calore trasmesso dai sostenitori del ‘Mestalla’.

Il terzino destro e all’occorrenza anche centrocampista potrebbe salutare già nei prossimi mesi, dopo appena tre presenze con il club spagnolo. Per questo l’Inter potrebbe farsi nuovamente avanti e Antonio Conte potrebbe riavere un calciatore già allenato con la nazionale nell’Europeo del 2016.

Per la compagine nerazzurra potrebbe essere un innesto importante, visto che Florenzi ha dimostrato di essere un calciatore adatto al 3-5-2 attualmente utilizzato dalla ‘Beneamata’.

