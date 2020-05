Calciomercato Inter, nuovo indizio per l’esterno | Apertura dell’agente

L’Inter è alla ricerca di rinforzi sulle fasce nel prossimo mercato, l’agente di uno degli obiettivi nerazzurri rivela: “Gli piacerebbe giocare in Serie A”.

La compagine di Antonio Conte ha dimostrato solo a tratti di poter essere all’altezza della Juventus per la vittoria dello scudetto. Quello che ha fatto maggiormente la differenza fra le due squadre è sembrata la profondità della rosa e la qualità dei ricambi. Per questo motivo l’Inter nel prossimo mercato cercherà di colmare il gap: l’allenatore salentino vuole maggiori ricambi sugli esterni. L’agente di uno degli obiettivi di Marotta ha parlato in esclusiva per ‘Calciomercato.it‘ e ha rivelato il costo della clausola.

Calciomercato Inter, l’agente di Corona | “Gli piacerebbe giocare in Serie A”

Uno degli obiettivi dell’Inter per la corsia esterna è Jesus Corona: esterno messicano classe ’93 in forza nel Porto. Corona ha spiccate doti offensive ed è in grado di seminare il panico nelle retroguardie avversarie con le sue scorribande ad alta velocità: in tutto ciò, è anche un ottimo rifinitori per i compagni in attacco. L’agente del messicano –Matias Burge– in esclusiva per ‘Calciomercato.it’ ha rivelato: “Gli piacerebbe giocare in Serie A. È un un esterno molto veloce capace di giocare su entrambe le fasce, anche se il meglio lo dà sulla destra. Con l’ultimo rinnovo la sua clausola è passata a 30 milioni di euro, ma il prossimo mercato sarà particolare: ci saranno scambi ed i prezzi dei giocatori caleranno”.

Fra gli obiettivi dell’Inter per la fascia prende sempre più forza la candidatura di Jesus Corona: l’esterno del Porto è in uscita e gradirebbe un futuro in Serie A.

