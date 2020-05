Calciomercato Juventus, De Sciglio pronto a partire | Sarri ha la soluzione in casa

Fabio Paratici è al lavoro per migliorare le fasce della Juventus: con De Sciglio sempre più verso la cessione, la soluzione potrebbe essere interna.

Il prossimo mercato presenterà delle difficoltà non da poco, anche per il club bianconero: la liquidità a disposizione sarà minore e bisognerà fare di necessità virtù. Per questo motivo la Juventus potrebbe decidere di cedere alcuni giocatori che porterebbero ad una grande plusvalenza e sostituirli con soluzioni interne. Uno di questi è, appunto, Mattia De Sciglio: il numero ‘2’ bianconero è sempre più vicino alla cessione, con il Barcellona che sembra deciso a puntare su di lui. Per la Juventus, un’operazione in uscita con l’esterno italiano, significherebbe una plusvalenza assicurata. I discorsi fra bianconeri e ‘blaugrana’, poi, potrebbero prendere dimensioni più ampie. Intanto però, la Juventus il rinforzo per la fascia ce lo ha già in casa.

Calciomercato Juventus, De Sciglio sempre più out | Pellegrini verso il rientro

Secondo quanto rivelato da ‘Goal’, la Juventus è sempre più convinta riguardo al rientro di Luca Pelligrini: sarà lui a coprire il buco nella rosa bianconera lasciato da De Sciglio, in caso di cessione. Il 21enne, attualmente in forze al Cagliari, è arrivato alla Juventus nell’ambito dell’operazione Spinazzola intrapresa con la Roma la scorsa estate. Dopo aver svolto la tournée con la Juventus, Pellegrini è stato girato in prestito al club sardo, con il quale si è reso protagonista di un’ottima stagione in Serie A. Le buone prestazioni con la maglia del Cagliari, molto probabilmente, varranno all’ex terzino giallorosso la conferma da parte della Juventus.

Il prossimo rinforzo per la fascia Maurizio Sarri ce l’ha già in casa: Luca Pellegrini è sempre più vicino al rientro in bianconero!

