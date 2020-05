Inter, irrompe Simeone | Trippier e soldi per il gioiello di Conte

Simeone per il suo Atletico Madrid potrebbe tentare l’assalto a Barella nel prossimo calciomercato estivo. Difficilmente però l’Inter si priverà dell’ex Cagliari

I gioielli dell’Inter fanno gola alle altre big d’Europa. Lautaro Martinez è storia assai nota, con il Barcellona che insiste per portare il ‘Toro’ alla corte di Messi. L’argentino è da tempo nei desideri del club campione di Spagna, che spinge per chiudere l’affare e assicurarsi l’attaccante. Oltre a Lautaro il Barça avrebbe sondato anche la pista Skriniar, valutato almeno almeno 80 milioni di euro dall’Inter: cifra proibitiva al momento per i catalani.

Skriniar piace anche in Premier League, al pari di un altro alfiere di Conte quale Brozovic. Prima Chelsea e adesso Liverpool sulle tracce del centrocampista croato, che ha una clausola di 60 milioni nel contratto fino al 2022 con l’Inter. Sempre i ‘Reds’ e Klopp corteggiavano Barella, prima del trasferimento la scorsa estate del nazionale italiano in maglia nerazzurra per un’operazione complessiva di 45 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus.

Calciomercato Inter, Simeone punta Barella: Trippier sul piatto

Lo stesso Barella che avrebbe catturato anche le attenzioni di Simeone, a caccia di un centrocampista a tutto tondo e di grande temperamento per sostituire Thomas in caso d’addio del ghanese all’Atletico Madrid. Il profilo dell’ex Cagliari s’incastrerebbe alla perfezione nello scacchiere del ‘Cholo’, che nella prossima finestra di mercato potrebbe preparare l’assalto per portarlo nella capitale spagnola. Simeone può anche pensare di sacrificare Trippier per arrivare a Barella, con il terzino inglese che sarebbe una pedina gradita all’Inter e a Conte per rinforzare la fascia destra dell’undici nerazzurro. L’ex Tottenham, oltre ad un conguaglio tra i 20 e i 23 milioni, potrebbe essere la proposta dell’Atletico per convincere il club di Suning.

Difficilmente però l’Inter si priverebbe di Barella, ritenuto un perno centrale dell’undici di Conte tra presente e futuro, nonostante gli insistenti rumors che vogliono la compagine meneghina interessata a Tonali e Vidal in mediana.

G.M.