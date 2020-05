Calciomercato, UFFICIALE | Arriva la firma! I dettagli

In attesa della riapertura del calciomercato estivo, arriva l’annuncio ufficiale: l’ex Psg ha firmato un biennale!

Un passato importante in campo internazionale. Dal Lione all’Atletico Madrid fino al Psg, con il quale ha chiuso la carriera da calciatore. Gregory Coupet era ripartito come preparatore dei portieri. Dal 2018 era tornato a Lione ma, in questi minuti, è arrivato l’annuncio sul suo futuro. L’ex estremo difensore ha firmato un accordo con il Digione.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, via libera alla Serie A | C’è la conferma

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE | Cancellate tre competizioni

Calciomercato, addio Lione: Coupet firma con il Digione

Attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale, il Digione ha reso noto l’accordo con Gregory Coupet. Il sette volte campione di Francia con il Lione (dal 2002 al 2008) riparte dunque dal Digione, avendo firmato un accordo biennale. “Un onore subentrare a Weber, il Digione mi ha proposto questa nuova sfida visto che ero a scadenza con il Lione“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex portiere che ha poi concluso: “Voglio partecipare all’evoluzione del club che ha grandi progetti per il futuro, faremo grandi cose insieme!“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, figlio d’arte per l’attacco | Affare con Raiola

S.C