Calciomercato Inter, figlio d’arte per l’attacco | Affare con Raiola

E’ sempre rovente il calciomercato Inter. L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta può mettere a punto un’altra operazione con Mino Raiola

Inter alle prese con una vera e propria rivoluzione del reparto avanzato. L’unico superstite sarà probabilmente Romelu Lukaku, ad oggi l’acquisto più costoso della storia del club. Certe invece le partenze di Sanchez e Sebastiano Esposito, con il primo che farà rientro al Manchester United e il secondo che verrà girato in prestito in un club di fascia medio-bassa della Serie A. Indiscrezioni di calciomercato ipotizzano anche un suo inserimento nell’affare Tonali col Brescia: in tal caso i nerazzurri manterrebbero comunque in qualche modo il ‘controllo’ sul cartellino del ragazzo. L’altro destinato a salutare è ovviamente Lautaro Martinez, il quale ha già raggiunto un accordo col Barcellona sulla base di un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Ce lo manda la Juventus!

Calciomercato Inter, Raiola può offire Thuram jr

Per sostituire l’argentino, la dirigenza di viale della Liberazione valuta anzitutto Timo Werner del Lipsia e Aubameyang dell’Arsenal. Per rimpiazzare il cileno, invece, Marotta e Conte puntavano forte su Dries Mertens. Puntavano perché il belga in scadenza col Napoli è ormai prossimo a firmare il rinnovo del contrattato fino al giugno 2022. Come piano B al classe ’87 di Leuven potrebbe emergere il nome di un altro giocatore di Serie A, per esempio di Muriel dell’Atalanta che peraltro ha caratteristiche simili all’ex Udinese, ma attenzione anche a un mister X. Ovvero a qualche profilo che può venir proposto ai dirigenti dell’Inter. Tipo Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore Lilian e componente della scuderia di Mino Raiola. Il 22enne francese, nato però a Parma è un attaccante polivalente in grado di agire sia da esterno in un 4-2-3-1 che da seconda e prima punta sfruttando il suo metro e novantadue di altezza. Per l’Inter potrebbe insomma rappresentare un eccellente investimento sia per il presente che per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Spalletti alla Fiorentina | Sblocca l’affare Chiesa

Strapparlo al Borussia Moenchengladbach, che lo ha acquistato l’estate scorsa per 9 milioni, non sarebbe però semplice o perlomeno potrebbero essere necessari tra i 23 e i 27 milioni di euro. Del resto Thuram jr viene da un’ottima stagione (11 gol e 9 assist) in cui è riuscito a non soffrire il salto di livello, oltre ad essere un punto fermo della squadra di Marco Rose in questi ultimi giorni accostato alla panchina del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo bomber Juventus | Ronaldo fa il nome