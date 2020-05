Calciomercato Inter, assalto del Barcellona | Non solo Lautaro!

L’Inter sta subendo un vero e proprio assalto da parte del Barcellona: dopo Lautaro Martinez e Skriniar, i blaugrana vogliono un altro nerazzurro.

Il Barcellona ha trovato nella rosa dell’Inter una fonte di inesauribile interesse. La situazione più avanzata è quella con Lautaro Martinez: la trattativa fra i blaugrana e i nerazzurri è avviata da mesi e questa estate potrebbe andare in porto. Ma il ‘Toro’ non è l’unico giocatore di Conte che fa gola a Barcellona: il club catalano nelle scorse settimane ha fatto registrare un interesse per Milan Skriniar. Nella giornata di oggi, però, è trapelato un altro nome presente sulla lista dei possibili acquisti del Barcellona.

Calciomercato Inter, assalto del Barcellona | Tentativo per Bastoni!

L’Inter sta subendo un vero e proprio assalto dalla Catalogna: come riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni. Il centrale classe ’99 è stata la rivelazione della stagione nerazzurra: nell’anno in cui Godin doveva prendersi la leadership nella difesa dell’Inter, è stato Bastoni a prendersi la scena. Lanciato da Antonio Conte, il centrale italiano ha conquistato compagni e tifosi mostrando una maturità da veterano.

Il Barcellona, in cerca di un centrale di prospettiva sul mercato, avrebbe individuato in Bastoni il profilo ideale. L’obiettivo dei blaugrana è quello di costruire la difesa del domani ed la candidatura del giovane nerazzurri sta acquisendo sempre maggiore autorevolezza. In ogni caso, per l’Inter Bastoni resta incedibile e, al momento, la società meneghina sta lavorando per il rinnovo con adeguamento del contratto per il centrale azzurro. Al momento, quindi, sembra difficile ipotizzare un addio di Bastoni in estate.

Il Barcellona continua a guardare in casa Inter: oltre alla trattativa per Lautaro e un approccio per Skriniar, ora ci sarebbe in atto anche un tentativo per Bastoni!

