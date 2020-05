Calciomercato Milan, colpo Boga grazie a Donnarumma

Il Chelsea, che ha sempre nel mirino Donnarumma sul calciomercato, riscatterebbe Boga per inserirlo nell’affare per il portiere del Milan

Nel Sassuolo ha brillato la stella di Jeremie Boga prima dello stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus. 8 reti e 4 assist in 24 presenze complessive recita lo score dell’attaccante francese, in attesa di una possibile ripresa del campionato. Gol e prestazioni che hanno inevitabilmente attirato squadre di spessore internazionale.

Il Chelsea al termine della stagione ha un diritto di riacquisto di circa 16 milioni di euro, con i ‘Blues’ che al momento non avrebbero preso una decisione finale sul giocatore. Probabile che il club di Abramovich propenda per un mancato riscatto del giocatore, lasciandolo in Emilia. Boga è entrato da diverso tempo nei radar del Milan oltre al Napoli e l’interesse del ‘Diavolo’ può portare il Chelsea a cambiare idea sul destino del classe ’97.

Calciomercato Milan, piano Chelsea: Boga chiave per Donnarumma

Boga piace alla dirigenza rossonera, che presto potrebbe formulare un’offerta concreta al Sassuolo per il cartellino dell’attaccante e anticipare la concorrenza. In questo scenario, però, può intromettersi il Chelsea pianificando l’assalto al pallino Donnarumma. Il giovane portiere della Nazionale è in cima alla lista dei desideri di Lampard per rimpiazzare Kepa, con la dirigenza dei londinesi che sfrutterebbe Boga come jolly per arrivare al suo cartellino. Il Chelsea in questo modo riscatterebbe il francese dal Sassuolo, per poi girarlo al Milan nell’operazione per l’estremo difensore.

Boga sarebbe valutato 25 milioni di euro, con gli inglesi che metterebbero sul piatto anche un conguaglio di 20-23 milioni per soddisfare le richieste del club di Via Aldo Rossi. Il Milan valuterebbe complessivamente tra i 45 e i 50 milioni di euro Donnarumma, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 resta in bilico.

