Serie A, parla Spadafora: l’annuncio sulla ripresa

Serie A, nuovo annuncio del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: ecco le ultime notizie sulla ripartenza del campionato

Annuncio importante da parte del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sulla ripresa del campionato di Serie A. Presente a ‘La Vita in Diretta’, sulla Rai, ha dichiarato: “Pochi minuti fa è stato pubblicato il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre. Il Cts ha dato l’ok definitivo, lunedì riceverò invece il protocollo completo per la ripartenza del campionato. Lo girerò immediatamente al comitato, per far sì di avere una risposta entro il 28 maggio, quando nella riunione che ho indetto cercheremo di dare una data per il ritorno in campo. Serve cautela, ma se l’Italia riparte, deve farlo anche il campionato di calcio”.

