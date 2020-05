Serie A, i playoff fanno discutere | Le ipotesi sul tavolo

Nuove proposte sul tavolo della Figc in attesa della ripresa definitiva della Serie A: ecco l’ipotesi dei playoff e playout

Nelle scorse ore è arrivato a tutte le società via pec il nuovo protocollo della Serie A. Si potrà così iniziare a svolgere esercitazioni di gruppo per poi tornare finalmente in campo. Il ministro Spadafora dovrebbe indicare la data ufficiale che sarà o il 13 o il 20 giugno. Inoltre, è stato messo sul tavolo anche l’ipotesi di un possibile piano B con playoff e playout.

Serie A, ipotesi play-off: le date

Durante il consiglio federale della Figc del 3 giugno si opterà per la ripresa definitiva per tutte le compagini di Serie A, ma l’edizione de La Stampa ha svelato anche due nuovi scenari possibili. Il primo riguarderebbe tre fasce: una per lo scudetto, una per la classifica e una per la salvezza. Il secondo piano prevederebbe un’ipotesi playoff scudetto ed Europa da 8 squadre; inoltre, ci sarebbe una mini competizione da 4 squadre per la seconda fascia e una sfida a 8 per la salvezza.

Infine, come svelato dall’edizione de “Il Mattino” la pole scudetto potrebbe interessare le prime 8 o anche le prime 12 squadre in classifica. In caso di un’emergenza straordinaria la Figc pensa anche ad un nuovo piano con le tre fasce: le prime 6 o 8 per lo scudetto, 4 o 6 per i vari piazzamenti in Europa e le altre penserebbero alla salvezza.

